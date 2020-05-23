В России выявлено 9 434 случая COVID-19 за сутки

Москва, 23 мая. Более девяти тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 9 434 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 966 случаев (42,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Общее число выявленных случаев коронавируса достигло 335 882.

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 139 человек, общее число летальных исходов составило 3 388.

Из российских больниц за последние 24 часа были выписаны 8 111 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число выздоровевших превысило 100 тысяч человек — 107 936.

По-прежнему больше всего новых случаев COVID-19 было выявлено в Москве (3190), при этом, по состоянию на 23 мая, в столице число выздоровевших превысило число заболевших.

Помимо Москвы, в топ-5 регионов по числу выявленных случаев заражения коронавирусом вошли Московская область (846), Петербург (363), Ростовская (353) и Нижегородская (211) области.

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н​​​. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург назвал сроки производства вакцины от коронавируса в России. По его словам, это произойдет к концу лета.