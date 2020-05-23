В Крыму назвали «бегством от правды» демарш Украины и стран Запада в Совбезе ООН

Русофобские силы Запада и их прихвостни в упор не хотят замечать правды о реальном положении дел в Крыму, который расцвел за последние шесть лет с момента воссоединения с Россией. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя Верховного совета Республики Крым Григорий Иоффе.

Так он прокомментировал новость о том, что в инициированном Российской Федерацией заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», посвященном Крыму, отказались участвовать делегаты от Украины, США, Великобритании и Эстонии. Тем же представителям западных государств, у которых хватило хотя бы самого элементарного уважения, жители Крыма аргументированно и с опорой на статистику рассказали о реальной жизни на полуострове в составе РФ. Таким образом они развенчали мифы от осевших в Киеве «псевдокрымчан» о якобы существовавших на их «родной земле» нарушениях прав человека и притеснениях нацменьшинств.

«Эти люди в основном являются членами находящегося в изгнании так называемого «Меджлиса1 татарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация. — Прим. ФАН), — напомнил Иоффе. — Но никакого политического влияния они не имеют даже на Украине. Уверен, если бы их там действительно так любили, то уже давно присвоили хоть бы какой-нибудь официальный статус. Лидеры же этого «Меджлиса» ничего о реальном положении дел на полуострове не знают и только продолжают талдычить свою примитивную «жвачку» о том, как плохо обошлась с ними Россия».

По словам заместителя председателя Верховного совета республики, мотивация этих людей понятна: находясь в «изгнании», они вынуждены говорить приятные Киеву вещи и, пускаясь во все тяжкие, откровенно лгать о тех жителях Крыма, кто выбрал свое будущее в составе России. Что же касается демарша, который позволили себе Украина, США, Великобритания и Эстония, то его эксперт назвал «бегством от правды».

«Эти государства живут в выдуманном ими самими политическом мире и придерживаются лишь подтверждающих его мифов, — убежден собеседник ФАН. — Но на самом деле во всех цивилизованных западных институциях, в той же ООН или ОБСЕ, отлично понимают законность и легитимность того, что произошло в 2014 году в Крыму, знают, что референдум отражал реальную волю народа».

Однако такая ситуация совершенно невыгодна антироссийским силам на Западе, отметил Иоффе, а потому они специально игнорируют благодарных Москве крымчан и дают трибуну политическим проходимцам-изгнанникам вроде того же «Меджлиса».

«Иначе бы давным-давно на полуостров приехали представители всех этих международных организаций, все бы увидели собственными глазами и все бы поняли, — сказал он. — Но они этого не делают! И все потому, что позитивная информация о Крыме как части России не укладывается в те идеологические конструкции, которые они выстроили вокруг полуострова».

По словам эксперта, ему очень понравилось выступление крымчан на заседании Совбеза ООН и особенно представителя украинской общины Крыма Анастасии Гречиной.

«Она рассказала о полноценной жизни, которой живут у нас украинцы: в частности, их этническая община имеет собственный сайт и выпускает свой журнал, проводит культурные мероприятия, — отметил Иоффе. — Никто их не притесняет и не преследует, а желающие свободно изучают свой национальный язык».

1 Организация запрещена на территории РФ.