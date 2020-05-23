Лолита поделилась бабушкиным рецептом клубничного варенья

Москва, 23 мая. Популярная российская певица Лолита Милявская поделилась рецептом клубничного варенья от бабушки из Львова. Звезда записала для поклонников видео с инструкцией по готовке.
Певице решила не дожидаться сезона, когда все будут варить варенье, тем более, когда банка с лакомством уже закончилась. Лолита готовила варенье, сделанное по просьбе родных и близких, в честь своей дочери Евы, которая на отлично сдала два экзамена в университете.
Исполнительница с радостью похвасталась поклонникам гаджетами для удаления хвостиков у ягоды, которые она нашла у себя дома. Звезда отметила, что в общей сложности на готовку варенья уходит три дня.
В конце видеозаписи звезда раскрыла свой секрет — певица добавляет в варенье немного лимонной кислоты. По ее словам, варенье получается «ягодка к ягодке».
Как ни странно, клубники полно☝️ Брала по 300 рублей, сахар по 48р. Может производство открыть ????? Это рецепт моей бабушки из Львова. Летом сниму для Вас засолку огурцов и помидоров ???? Всем всего самого Лучшего и каждый день ????????????⠀ Кстати! Поздравьте меня, Евочка сдала два экзамена на отлично в институте!! Варенье в Её честь ????
56-летняя знаменитость пообещала в дальнейшем поделиться рецептом засолки огурцов и помидоров.
Поклонники певицы с восторгом встретили запись с готовкой клубничного варенья и поблагодарили певицу за рецепт. Более того, многие пользователи признались, что лакомство выглядит очень вкусным.
«Вот так и напишут обо мне... Захлебнулась слюной», — с юмором отметила sb3153810.
«Лолиточка, спасибо за секрет! Обязательно попробую такую вкусную клубничку! Ждем рецепт огурчиков и помидорчиков!», — написала gumeniukviktoriia.