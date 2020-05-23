Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Союзники по НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу

54
0 Оставить комментарий

Союзники по НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу

Москва, 23 мая. Все союзники по НАТО призывали США не выходить из Договора по открытому небу (ДОН), считая его ключевым фактором «в обеспечении прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе». Об этом сообщило греческое агентство АМНА со ссылкой на свои источники.

«Послы стран — членов НАТО встретились в срочном порядке по этому вопросу. И, по словам дипломатического источника, «все союзники призвали Соединенные Штаты остаться стороной соглашения», — говорится в материале издания.

Власти Германии также обратились к Соединенным Штатам с призывом пересмотреть свою позицию. Также было подписано специальное заявление, в котором говорилось о важности соглашения. По мнению союзников по НАТО, ДОН является ключевым фактором «в обеспечении прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе».

Американский президент Дональд Трамп ранее объявил о выходе США из ДОН. Глава Белого дома без каких-либо доказательств заявил, что российская сторона якобы «не придерживается» условий соглашения. Трамп добавил, что возобновление договора возможно. Посольство США в Москве направило официальную ноту в российское дипломатическое ведомство о решении начать процедуру по выходу Вашингтона из договора.

В постпредстве России при НАТО сообщили, что заявления Североатлантического альянса о приверженности соблюдению режима контроля над вооружениями не подтверждаются фактами. В пятницу прошло экстренное заседание Совета НАТО по обсуждению одностороннего решения США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН).

Новости партнеров

Новости партнеров