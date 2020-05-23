Два российских Ту-142 пролетели девять тысяч километров над Тихим океаном

Москва, 23 мая. Два российских противолодочных самолета Ту-142 преодолели девять тысяч километров над Тихим океаном. Об этом говорится в сообщении отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту ВМФ России.

Два дальних противолодочных самолета Ту-142МЗ Тихоокеанского флота выполнили сегодня плановый полет над Тихим океаном.

«Продолжительность полета составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью девять тысяч километров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики отработали навыки полета над водной поверхностью. Полет проводился в рамках программы боевой подготовки экипажей противолодочной авиации. Он был выполнен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

В марте самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ провели учения в небе над Северным Ледовитым океаном. Полет Ту-142 попал на видео. Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота провели полет и отработали решение задач в дальней морской зоне. Ту-142 обеспечили топливом истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота. Экипажи также отработали дозаправку в воздухе от танкера Ил-78.