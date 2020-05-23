Директор Центра Гамалеи назвал сроки начала производства вакцины от коронавируса

Москва, 23 мая. Производство вакцины от нового типа коронавируса планируется начать в России к концу лета, сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н​​​.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.

«Нам такие сроки ставят, исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство», — сказал Гинцбург в интервью РИА Новости.

При этом он с сожалением отметил, что производство не позволит сразу иммунизировать большое количество россиян, но сейчас принимаются беспрецедентные усилия, чтобы максимально быстро перейти к масштабированию, когда вакцина будет зарегистрирована.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира, не обошла стороной инфекция и Россию. Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в стране выявлено 326 448 случаев COVID-19. За все время пандемии выздоровели почти 100 тысяч человек, скончались более трех тысяч, напомнил Infox.ru.

В России действовали ограничительные меры, в частности, с 30 марта по 12 мая был введен режим нерабочих дней, закрыты театры, рестораны. Сейчас некоторые регионы постепенно ослабляют введенный из-за коронавируса режим.