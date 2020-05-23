В Греции спорят о передаче COVID-19 через Святое причастие. Колонка Владимира Тулина

Заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас объявил о том, что священники, которые причащали верующих, используя одну и ту же ложку, будут оштрафованы на сумму от 5000 до 20 000 евро. Однако против этого выступило большинство греков, в том числе и известные ученые-вирусологи, доказывающие, что таким образом заразиться коронавирусом нельзя.

Издание Orthodox Times сообщило: известный специалист по инфекционным заболеваниям Элени Гиамареллу рассказала в эфире телеканала Skai о том, что заразиться коронавирусом во время Святого причастия невозможно:

«Тот, кто приходит на Святое причастие, верит он в это или нет, участвует в таинстве, поэтому ему не грозит опасность заразиться коронавирусом. В Греции были больные проказой, которым священники давали Святое причастие, а после этого причащались и другие люди — и никто никогда не страдал. Верующий, принимающий Святое причастие, не может получить коронавирус. Но если на следующий день он пойдет куда-нибудь еще, то он может заболеть, а затем обвинять в этом таинство. Таинство причастия — это то, что выходит за рамки нашего сознания, наших взглядов и мыслей, и оно безусловно защищает наше здоровье. Научные понятия здесь не применимы. Это мистическое понятие, которое выше науки и влияет на науку. Поэтому вы либо верите, что участвуете в величайшей тайне и ничем не заражаетесь, либо, если боитесь и не верите, не идете на причастие».

После этого она сообщила, что в ближайшее воскресенье, как обычно, пойдет на причастие.

По этому же самому телевизионному каналу с противоположной точкой зрения выступила министр образования Греции Ника Керамеуси, которая заявила, что ученые доказали: коронавирус может передаваться через слюну, и, соответственно, существует опасность заразиться им во время причастия. В ответ бывший митрополит Калавритский Амвросий пообещал отлучить министра от церкви, если она до субботы 23 мая не опровергнет свое заявление.

Этот 81-летний священнослужитель очень популярен в Греции. Он осудил принятие закона о государственной регистрации однополого сожительства и призвал верующих в Интернете: «Не подходи к гомосексуалистам! Не прислушивайся к ним! Не верь им! Они проклятые члены общества!» После этого на него подали в суд несколько ЛГБТ-организаций, обвинив его в призывах к расправе с сексуальными меньшинствами. Хотя суд первой инстанции его оправдал, в итоге он все-таки был приговорен к семи месяцам тюрьмы условно. Когда премьер-министром Греции был Алексис Ципрас, он неоднократно публично заявлял: огромный позор для православной Греции, что во главе ее стоит атеист. Еще до мигрантского кризиса в Европе он выступил категорически против приема переселенцев из мусульманских стран:

«Скоро мы на своей родине станем чужими. Не знаю, доживу ли я до этого, но ваши дети точно будут рабами мусульман. Греция исчезает, вера исчезает. Глобализация уже не стучится в наши двери, она уже вошла в наш дом».

Не боится он критиковать даже своего высшего руководителя — Вселенского патриарха Варфоломея. Он осудил посещения им музея первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка в Салониках, а когда патриарх заявил, что «молится за упокоение души великого вождя турецкого народа», митрополит напомнил ему, что это оскорбление памяти десятков тысяч греков, ставших жертвами геноцида, организованного этим вождем. После встречи патриарха Варфоломея с мэром Салоник Яннисом Бутарисом и его публичного приветствия митрополит Амвросий напрямую обратился к Варфоломею, напомнив ему, что именно этот мэр выступает за переименование улицы «Апостола Павла» в улицу «Кемаля Ататюрка» и является сторонником однополых браков. Он сказал:

«Какой пример вы, глава православия и его предстоятель, подаете молодежи, рукоплеща человеку, занимающему высокое общественное положение, который вместо того, чтобы поддерживать авторитет представляемых им институтов, наносит им урон своей позицией».

С началом пандемии Амвросий неоднократно заявлял, что лучшее лекарство от коронавируса — это святая вода. Более того, он вместе с митрополитом Калавритским и Эгилийским Иеронимом объехал города и села Пелопоннеса, окропляя святой водой и осеняя крестом редких прохожих, а также улицы и дома. Провели они и богослужения в больницах. Когда по счастливому совпадению в этих районах уровень заболеваемости снизился, то авторитет Амвросия в Греции вырос еще больше. Многие греки приписывают ему популярное в стране утверждение, что все умершие от коронавируса попадут в рай. Интересно, что Элладская православная церковь не подтверждает, но и не опровергает его.

25 мая начнется судебный процесс над митрополитом Керкирским, Паксийским и Диапонтийских островов Нектарием, который вопреки запрету провел богослужение и причастие в Вербное воскресенье. За аналогичное деяние задержан настоятель храма Святого Николая в Афинах. Причем в его аресте участвовали более 20 полицейских, которые буквально выволокли его из храма.

Греческий политолог Танасис Манос так охарактеризовал ситуацию в стране: