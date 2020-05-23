Власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний

Москва, 23 мая. Американские власти обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

В материале издания говорится, что этот вопрос обсуждался в минувшую пятницу на встрече, в которой принимали участие американские чиновники из ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности. Договоренности тогда достичь не удалось. По словам одного из источников издания, обсуждения по данному вопросу продолжаются. Как сообщил другой, все-таки было принято решение принять другие меры в ответ на угрозы, которые, с точки зрения официальных властей США, исходят от Китая и РФ, но не прибегать к возобновлению ядерных испытаний.

Как подчеркивает газета, в Совете национальной безопасности при Белом доме эту информацию прокомментировать отказались. В администрации сообщили изданию, что США могут получить весомое преимущество в переговорах о контроле над вооружениями, продемонстрировав Москве и Пекину возможность проведения «быстрого испытания».

В материале The Washington Post подчеркивается, что во время встречи американских чиновников в пятницу появились серьезные разногласия по поводу идеи проведения ядерного испытания. Сторонники ядерного нераспространения уверены в том, что если возобновить ядерные испытания, то это может привести к дестабилизирующим последствиям.

«Это будет приглашением для других обладающих ядерным оружием стран последовать этому примеру. <…> Это было бы отмашкой для беспрецедентной гонки вооружений. Это также подорвало бы переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном», — сказал руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

США могут готовить ядерный полигон в Неваде к испытаниям, ранее заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, Россия не предпринимала никаких действий в нарушении своих обязательств по запрещению ядерных испытаний. Дипломат призвал США отказаться от распространения дезинформации относительно ядерных испытаний.