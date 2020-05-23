«Добросовестная» ворона помогла сонному ежику перейти через дорогу

Рига, 23 мая. Ворона помогла медлительному ежику перейти дорогу в Латвии. Забавной видеозаписью поделился житель Огре в социальной сети Facebook, и она вызвала восхищение у интернет-пользователей.

Колючий лесной житель явно не понимал, что находится в опасном месте, пытался свернуться в клубок. По кадрам видно, что ворона подталкивала нерасторопного ежика и не успокоилась, пока житель леса не дошел до обочины.

По словам водителя, только убедившись, что ежик, который очень медленно передвигался по трассе, в безопасности, птица улетела.

«Так в Огре добросовестные вороны контролируют несанкционированное движение сонных ежей по проезжей части», — написал автор видеозаписи.

Видеозапись набрала несколько сотен тысяч просмотров и тысячи восхищенных комментариев, отметил «Мир 24».

«Это ж надо — сорока ежика через дорогу переводит!» — поразилась Елена Дубовская.

«Друганами были в прошлой жизни», — предположил Igors Stroganovs.