SpaceX провела успешное испытание Falcon 9

Вашингтон, 23 мая. Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить пуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила корпорация в своем Twitter-аккаунте.

Традиционное наземное включение на короткое время двигателей прошло на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал, где ракету установили в четверг.

В компании сообщили, что запуск Crew Dragon на МКС с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеным запланирован на 27 мая. Корабль должен отправиться в 16.33 по местному времени.

Static fire of Falcon 9 complete – targeting Wednesday, May 27 at 4:33 p.m. EDT for Crew Dragon’s launch to the @Space_Station with @AstroBehnken and @Astro_Doug on board → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/bhcTq4jxAr