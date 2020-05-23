Осужденным в России могут разрешить общаться с родственниками по видеосвязи

Москва, 23 мая. Осужденным гражданам в России предлагают дать право общаться со своими родственниками посредством видеозвонков. Инициаторами предложения стали российские санаторы.

Соответствующее предложение представлено в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства страны в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

«Лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), наряду с возможностью пообщаться с родственниками лично или по телефону, предоставить возможность общения посредством видеозвонков», — говорится в документе.

Сенаторы предлагают разработать проекты закона о внесении изменений в статью 89 УК РФ, а также статьи 17 и 18 закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Глава комитета Андрей Клишас подчеркнул, что сейчас документ находится в разработке. По его словам, предполагается, что в ближайшее время его вынесут на рассмотрение парламента.

Андрей Клишас пояснил, что беседы по видеосвязи окажут положительное влияние а осужденных граждан.

«Поддержание постоянного контакта со своей семьей, возможность видеть лица своих родителей, наблюдать как растут дети, несомненно будет оказывать положительное влияние на осужденных», — сказал сенатор.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России предложило разрешить применять взыскание в виде помещения в одиночную камеру для заключенных тюрем, злостно нарушающих режим содержания. Текст законопроекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.