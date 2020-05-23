В Московской области отменяется пропускной режим. События дня. ФАН-ТВ

Подмосковье отменяет внутренний пропускной режим Московская область выходит из пропускного режима. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев в обращении к жителям. В период острой фазы эпидемии COVID-19 в регионе были обязательными электронные разрешения на передвижение. Ограничения держались дольше месяца. Как подчеркнул Воробьев, эти меры принесли ощутимый результат — негативного сценария удалось избежать. Впрочем, если жители Подмосковья планируют отправиться в столицу, им все равно потребуется цифровой пропуск. Полученные раннее разрешения действительны до 27 мая.

В Зеленодольской ЦРБ (Татарстан) произошел пожар Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей в одной из больниц Татарстана. Минувшим вечером, около 10 часов, в сосудистом отделении Зеленодольской ЦРБ произошел пожар. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения огонь горел на первом этаже, на площади в три метра. Три человека погибли (один из них от отравления угарным газом), четверо пострадали. Причины возгорания пока неизвестны, в этом разбираются дознаватели Госпожнадзора.

Апелляционный суд Москвы не продлил арест Арашукову Бывший сенатор Рауф Арашуков может освободиться из-под стражи. Первый апелляционный суд столицы отменил решение Мосгорсуда о продлении меры пресечения. Дело направлено в суд первой инстанции. Впрочем, до нового рассмотрения Арашуков продолжит находиться под арестом до 8 июня. Причины отмены продления неизвестны. Напомним, Арашукова задержали 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации. В тот же день был задержан его отец — бывший советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Следствие считает, что Рауль Арашуков, как руководитель организованного преступного сообщества, дал сыну указание организовать два убийств. Бывшему сенатору предъявлены обвинения по четырем эпизодам, они связаны с превышением полномочий, растратой и хищениями.