Американская журналистка в прямом эфире назвала Трампа больным человеком

Вашингтон, 23 мая. Ведущая телеканала MSNBC Мика Бжезински в прямом эфире назвала американского лидера Дональда Трампа больным человеком. Эфир был 20 мая, видео доступно на YouTube.

Телеведущая обрушилась с критикой на главу государства за его словам о числе выявленных случаев заражения коронавирусом в США. Она подчеркнула, что на Соединенные Штаты приходится 31% от общего числа COVID-19 во всем мире, однако Трамп считает это нормальным. Вся эта ситуация, как считает Бжезински, войдет в историю как гуманитарная катастрофа, которую Трамп мог предотвратить.

При этом глава Белого дома, по словам журналистки, пишет всякую чушь в своем блоге в Twitter. В частности, о ее супруге Джо Скарборо, который в прошлом был членом палаты представителей, а сейчас занимается журналистикой и нередко критикует Трампа.

Так, например,на прошлой неделе хозяин Белого дома опубликовал пост, в котором возмутился, почему против Скарборо до сих пор не возбудили дело.

When will they open a Cold Case on the Psycho Joe Scarborough matter in Florida. Did he get away with murder? Some people think so. Why did he leave Congress so quietly and quickly? Isn’t it obvious? What’s happening now? A total nut job!