Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Американская журналистка в прямом эфире назвала Трампа больным человеком

60
0 Оставить комментарий

Американская журналистка в прямом эфире назвала Трампа больным человеком

Вашингтон, 23 мая. Ведущая телеканала MSNBC Мика Бжезински в прямом эфире назвала американского лидера Дональда Трампа больным человеком. Эфир был 20 мая, видео доступно на YouTube.

Телеведущая обрушилась с критикой на главу государства за его словам о числе выявленных случаев заражения коронавирусом в США. Она подчеркнула, что на Соединенные Штаты приходится 31% от общего числа COVID-19 во всем мире, однако Трамп считает это нормальным. Вся эта ситуация, как считает Бжезински, войдет в историю как гуманитарная катастрофа, которую Трамп мог предотвратить.

При этом глава Белого дома, по словам журналистки, пишет всякую чушь в своем блоге в Twitter. В частности, о ее супруге Джо Скарборо, который в прошлом был членом палаты представителей, а сейчас занимается журналистикой и нередко критикует Трампа.

Так, например,на прошлой неделе хозяин Белого дома опубликовал пост, в котором возмутился, почему против Скарборо до сих пор не возбудили дело.

«Когда уже во возобновят дело по случившемуся с психопатом Джо Скарборо во Флориде? Убийство сошло ему с рук? Некоторые так считают», — написал Трамп.

Журналистка не оставила без внимания публикацию американского президента и ответила ему.

«Пользуясь своим положением, скажу вот что: это слова больного человека. Дональд, ты больной человек, больной. Ты заставляешь переживать такое и семью этой девушки, и её мужа, и делаешь ты это только из-за того, что зол на Джо, потому что он тебя сегодня опять прижал, потому что он говорит правду и говорит прямым текстом о том, что в тебе нет никакого интереса к другим, никакой эмпатии и что ты не способен справиться с этой гигантской гуманитарной катастрофой, что ты ее только усугубил и продолжаешь усугублять, и при этом даже не носишь маску, чтобы уберечь других людей от собственной заразы», — сказала Бжезински.

Скарборо был членом палаты представителей США от штата Флорида в 2001 году, когда стажерку Лори Клаузутис нашли мертвой на рабочем месте в приемной парламентария. Вскрытие показало, что 28-летняя девушка умерла от порока сердца, однако некоторым эта смерть показалась подозрительной.

Новости партнеров

Новости партнеров