Американская журналистка в прямом эфире назвала Трампа больным человеком

Вашингтон, 23 мая. Ведущая телеканала MSNBC Мика Бжезински в прямом эфире назвала американского лидера Дональда Трампа больным человеком. Эфир был 20 мая, видео доступно на YouTube.

Телеведущая обрушилась с критикой на главу государства за его словам о числе выявленных случаев заражения коронавирусом в США. Она подчеркнула, что на Соединенные Штаты приходится 31% от общего числа COVID-19 во всем мире, однако Трамп считает это нормальным. Вся эта ситуация, как считает Бжезински, войдет в историю как гуманитарная катастрофа, которую Трамп мог предотвратить.

При этом глава Белого дома, по словам журналистки, пишет всякую чушь в своем блоге в Twitter. В частности, о ее супруге Джо Скарборо, который в прошлом был членом палаты представителей, а сейчас занимается журналистикой и нередко критикует Трампа.

Так, например,на прошлой неделе хозяин Белого дома опубликовал пост, в котором возмутился, почему против Скарборо до сих пор не возбудили дело.

«Когда уже во возобновят дело по случившемуся с психопатом Джо Скарборо во Флориде? Убийство сошло ему с рук? Некоторые так считают», — написал Трамп.

When will they open a Cold Case on the Psycho Joe Scarborough matter in Florida. Did he get away with murder? Some people think so. Why did he leave Congress so quietly and quickly? Isn’t it obvious? What’s happening now? A total nut job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2020

Журналистка не оставила без внимания публикацию американского президента и ответила ему.

«Пользуясь своим положением, скажу вот что: это слова больного человека. Дональд, ты больной человек, больной. Ты заставляешь переживать такое и семью этой девушки, и её мужа, и делаешь ты это только из-за того, что зол на Джо, потому что он тебя сегодня опять прижал, потому что он говорит правду и говорит прямым текстом о том, что в тебе нет никакого интереса к другим, никакой эмпатии и что ты не способен справиться с этой гигантской гуманитарной катастрофой, что ты ее только усугубил и продолжаешь усугублять, и при этом даже не носишь маску, чтобы уберечь других людей от собственной заразы», — сказала Бжезински.

Скарборо был членом палаты представителей США от штата Флорида в 2001 году, когда стажерку Лори Клаузутис нашли мертвой на рабочем месте в приемной парламентария. Вскрытие показало, что 28-летняя девушка умерла от порока сердца, однако некоторым эта смерть показалась подозрительной.