Погребинский предрек Украине «движение в сторону пропасти»

Киев, 23 мая. Если на Украине не произойдет эпидемического взрыва, то страна будет медленно двигаться в сторону пропасти, считает украинский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, киевские власти проводят слишком малое количество тестов на коронавирус, поэтому реальная эпидемиологическая обстановка на Украине никому не известна.

«От этого зависит, как будет развиваться ситуация. Сегодня пока она достаточно стабильная, люди мирятся с тем, что президент не выполняет свои обещания и оказывает ему по-прежнему поддержку почти половина населения», — отмечает Михаил Погребинский.

Политолог говорит, что если в стране не произойдет резкого ухудшения ситуации с тысячами смертей, сотнями тысяч инфицированных, то не будет и моментальной катастрофы.

«Будет медленное движение в сторону пропасти, но это движение будет замедляться какой-то поддержкой Международного валютного фонда и прочих организаций, американцев, поскольку они не заинтересованы в полном провале Украины», — резюмирует Погребинский.

Ранее Погребинский отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский не сделал ничего стоящего за год пребывания на посту главы государства. По его словам, Зеленский ведет себя по-хамски, кривляясь и издеваясь над пенсионерами, так как понимает, что в данный момент у него весьма высокий рейтинг.