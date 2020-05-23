В России детей без прививок предложили не допускать в школы и детсады

Москва, 23 мая. В Совете Федерации собираются приступить к разработке законопроекта, запрещающего допуск в школы и дошкольные учреждения детей без прививок.

Соответствующая инициатива содержится в перечне мероприятий по усовершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

«Предусмотреть следующее: не допускать детей, не имеющих прививок в соответствии с утвержденным календарем профилактических прививок в дошкольные учреждения и школы», — сказано в документе с перечнем мероприятий по усовершенствованию законодательства РФ.

Для реализации инициативы сенаторы намерены внести изменения в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Какое наказание будет предусмотрено за нарушение норм законопроекта пока неизвестно.

Напомним, что календарь прививок включает в себя вакцинации против гепатита В, гемофильной, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, свинки, бешенства, брюшного тифа, ветряной оспы, клещевого вирусного энцефалита, менингококковой инфекции, сибирской язвы, туляремии, холеры и чумы.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не поддержали инициативу с запретом детям без прививок посещать учебные заведения. Согласно опросу компании Superjob, 6 из 10 россиян не поддержали предложение сенаторов. Не против запрета лишь 15% респондентов, еще 24% опрошенных затруднились ответить, остальные 61% респондентов негативно отреагировали на инициативу.