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Бабкина вспомнила о предупреждении врача об оставшихся «пяти процентах жизни»

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Бабкина вспомнила о предупреждении врача об оставшихся «пяти процентах жизни»

Москва, 23 мая. Народная артистка Надежда Бабкина рассказала, что была на грани смерти, когда болела пневмонией. По ее словам, врачи предупредили ее, что ей оставалось 5% жизни.

В начале апреля звезда российской эстрады угодила в больницу с двусторонней пневмонией. Врачи диагностировали у певицы тяжелую форму болезни.

По словам артистки, у нее было повреждено 80% легких. Однако об этом 70-летняя звезда узнала от медиков, когда ее переводили из реанимации в обычную палату.

«Когда решили перевести меня из реанимации в палату — они так на меня смотрят и говорят: «Надь, теперь мы можем тебе сказать — 5% жизни тебе оставалось...» — приводит Kp.ru слова звезды.

На уточняющий вопрос, что вероятность того, что она выживет была лишь 5%, Бабкина ответила «да».

Оказалось, что пока Бабкина была в больнице, болел и ее сын. Тогда главной в семье стала сноха Бабкиной — Татьяна. Звезда поблагодарила родственницу, которая все хлопоты взяла на себя.

Сейчас Бабкина на реабилитационные процедуры ездит в госпиталь «Лапино» вместе с сыном. По словам артистки, она прекрасно себя чувствует и активно работает. Бабкина, по словам историка моды Александра Васильева, стала гостьей программы «Сегодня вечером». Выпуск со звездой ожидается 23 мая.

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