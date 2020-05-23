Сосед Понаровской рассказал, почему певица бросила сцену

Москва, 23 мая. Эстрадная певица Ирина Понаровская на протяжении длительного периода избегала внимания СМИ, однако недавно вновь заявила о себе, представив новый альбом. Певец Александр Богданович, являющийся соседом 67-летней Понаровской, рассказал, в чем причина длительного отсутствия артистки на сцене.

Богданович говорит, что Понаровская впала в глубокую депрессию после смерти матери. Психологическое состояние певицы пошатнуло и кончина ее коллеги и подруги Юлии Началовой. Понаровская начала общаться с Богдановичем во время совместного выгула собак.

«Во время этих наших прогулок Ира мне часто говорила, что уже не хочет петь, ей не нужно внимание зрителей», — говорит сосед исполнительницы.

Он говорит, что недавно Ирина Понаровская радикально изменила имидж, сделав короткую стрижку. Певица начала появляться на публике в темных очках, кепке и безразмерных черных вещах. Александр Богданович говорит, что после этого соседи перестали узнавать знаменитость.

В начале прошлого года Понаровской присудили звание заслуженной артистки РФ. Она признавалась, что ей было стыдно принимать поздравления, потому что получить признание в ее возрасте — «позор». Она отметила, что лучше бы ее наградили почетным званием посмертно.

Ранее известный художник Никас Сафронов откровенно рассказал, что стало причиной окончания его непродолжительного романа с Ириной Понаровской. Он охарактеризовал певицу, как красивую и аристократичную «петербуржскую диву». До отношений с Сафроновым Понаровская встречалась с певцом Сосо Павлиашвили.