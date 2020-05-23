США помогут Польше бороться с «дезинформацией»

Вашингтон, 23 мая. Госдеп США планирует помочь СМИ и неправительственным организациям (НПО) в реализации направленных на укрепление сотрудничества Варшавы и Вашингтона онлайн-программ в Польше.

«Посольство и консульство Соединенных Штатов в Польше сообщают о выделении грантов в размере до 10 тыс. долларов на виртуальные программы, то есть реализуемые онлайн или существующие в цифровом формате», — цитирует соответствующий документ RT.

Будущим участникам инициативы американская сторона предлагает список тем. «Безопасность» предполагает разработку направленных на укрепление сотрудничества стран в соответствующей области виртуальных проектов. Также могут быть представлены проекты, способствующие повышению осведомленности общества в области безопасности.

В теме «Противодействие дезинформации» могут быть представлены проекты, которые направлены на противодействие дезинформации, а также на развитие «медиаграмотности и навыков критического мышления».

В конкурсе могут участвовать представители польских и американских некоммерческих и неправительственных организаций, СМИ и образовательных учреждений. Предпочтение будет отдано учрежденным в Польше НПО.

Ранее президент Польши Анджей Дуда представил новую стратегию национальной безопасности республики, в которой политика Москвы названа «главной угрозой» для Варшавы. Он также добавил, что Польша намерена укреплять сотрудничество в сфере безопасности с Европейским союзом и НАТО и планирует увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП.