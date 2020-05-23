В Совфеде предложили выделять жилье для самоизоляции инфицированных граждан

Москва, 23 мая. В Совете Федерации разрабатывается законопроект, предусматривающий возможность обеспечения жильем из маневреннего фонда инфицированных граждан с целью самоизоляции в случае эпидемии, пандемии или карантина, сообщает глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Инициатива сенаторов предполагает внесение изменений в статью 106 Жилищного кодекса РФ. Они прорабатывают механизм заключения договора найма жилого помещения маневренного фонда с лицами, которые прибыли из стран, населенных пунктов, местностей, где зафиксирована негативная эпидемиологическая ситуация.

«Комитет занимается разработкой законопроекта, устанавливающего возможность по обеспечению зараженных лиц, больных, жилыми помещениями для соблюдения режима необходимой самоизоляции, не создавая рисков для здоровья членов их семей и близких лиц», — говорит Клишас.

По его словам, законопроект в ближайшем времени будет вынесен на рассмотрение парламента.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко скептично отнесся к предложению сенаторов узаконить понятие «самоизоляция». У парламентария сложилось впечатление, что предложение Совфеда было «слишком эмоциональным». Онищенко не понимает, что будет вкладываться в понятие «самоизоляция», а также какие будут рычаги контроля.