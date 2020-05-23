Россияне стали реже умирать от алкогольных отравлений

Москва, 23 мая. В первом квартале текущего года число смертей от алкогольных отравлений снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За январь — март 2020 года число зафиксированных летальных случаев от отравления алкоголем снизилось до 1,6 тыс. по сравнению с 2,4 тыс. в прошлом году. Это самый низкий показатель с момента начала ведения статистики в 2006 году. В тот год в РФ было зафиксировано 8,8 тыс. смертей от отравления алкоголем.

За первые три месяца текущего года больше всего летальных исходов от алкогольного отравления было зарегистрировано в Московской области (126 случаев), а также в Свердловской (91), Кемеровской (72), Саратовской (63) и Воронежской (57) областях.

Ранее сообщалось, что новый закон о вытрезвителях в России вступит в силу до конца этого года. Таким прогнозом поделился член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

Напомним, что 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий продажу алкоголя в небольших барах и кафе, которые расположены на первых этажах жилых домов. Ранее соответствующий документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что запрет продажи алкоголя в кафе многоквартирных домов направлен на реализацию права граждан на покой и тишину.