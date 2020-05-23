Районы двух сел ЛНР попали под минометный огонь ВСУ

Луганск, 23 мая. За минувшие сутки украинские силовики нарушили режим тишины в зоне ответственности Луганской народной республики (ЛНР) два раза. Об этом в субботу сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов и минометов. Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Березовское.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Тогда Луганск и Донецк отказались подчиняться новому руководству и объявили о своей независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. За годы внутриукраинского конфликта, по данным ООН, погибли более 13 тысяч человек.

Урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные перемирия, фиксируются обстрелы в регионе.

Режим прекращения огня действует в регионе с 21 июля 2019 года бессрочно. Стороны также обязались предпринять дополнительные меры по его соблюдению.