Названо заболевание, снижающее шансы выжить при заражении коронавирусом

Москва, 23 мая. Пациенты с хроническими заболеваниями печени, в том числе циррозом, чаще остальных умирают после заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в научном журнале Journal оf Hepatology.

Ученые проанализировали данные более 150 пациентов с поражениями печени и положительным тестом на COVID-19. Оказалось, что почти половине из них после госпитализации потребовалась искусственная вентиляция легких, а в 40% случаев эти пациенты не выживали.

Исследователи подчеркивают, что во время пандемии заметно вырос уровень смертности от болезней печени. Отмечается, что почти 80% случаев летальных исходов у пациентов, страдавших циррозом, связаны с заболеванием легких.

Американский доктор Марлен Каплан предостерегал, что употребление алкоголя во время пандемии коронавируса не защитит организм, а наоборот создаст дополнительную нагрузку на внутренние органы, в первую очередь на печень.

Ранее заместитель главы петербургского НИИ эпидемиологии Александр Семенов отмечал, что коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы. В частности, инфекция атакует кишечник, почки и печень. Проблемы с почками наблюдаются у инфицированных коронавирусом, которые находятся в среднетяжелом и тяжелом состоянии. Также известны случаи, когда у пациентов с COVID-19 происходило поражение сердечной мышцы.