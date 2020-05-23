Назван предупреждающий о высоком сахаре в крови симптом

Вашингтон, 23 мая. Американские медики назвали проявляющийся на коже симптом, который может предупредить о высоком сахаре в крови.

Ученые провели обследование пациентов с сахарным диабетом и выяснили, что одним из характерных признаков развития заболевания является так называемый ксероз, который характеризуется чрезмерной сухостью и грубостью кожи, а также ее шелушением и зудом.

Запущенный ксероз приводит к образованию трещин в области ступней, локтей и на других частях тела, отмечают эксперты. Эффект объясняется влиянием уровня глюкозы на потерю жидкости в организме.

«Заболевания кожи, на которые часто пациенты с диабетом не обращают внимание, являются распространенными осложнениями при диабете первого и второго типа», — заявили медики.

Ученые предупреждают, что если игнорировать чрезмерную сухость кожи, симптом может привести к тяжелому осложнению сахарного диабета — синдрому диабетической стопы.

Ранее член-корреспондент РАН, директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Наталья Мокрышева рассказала, что в случае заражения COVID-19 у пациентов с нарушениями обмена веществ риск летального исхода в два-четыре раза выше, чем у людей без таких заболеваний.

Врач подтвердила, что люди с системными поражениями, полиорганными нарушениями, сахарным диабетом, аутоиммунными заболеваниями и болезнями надпочечников входят в группу риска при заражении коронавирусом, сообщила газета «Известия». Мокрышева уточнила, что лишний вес не связан с повышенными рисками заражения COVID-19. Однако у таких людей нарушена функция органов дыхания, что приводит к дополнительным проблемам.