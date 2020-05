Самоизолировавшийся на даче Шнуров сравнил себя с Робинзоном Крузо

Не готов к рабочему сезону. Жизнь и так вполне налажена. Я сижу на даче Робинзоном И как Пятница моя жена. Быт состряпали со временем нехрупкий. Обжились. А думал, западня. Складки живота мне как зарубки, В память о счастливых этих днях. Как отметины на старом баобабе, Мне напомнят, и я запою: Было здорово и мне и моей бабе И сидели мы на даче, как в раю. Не крутил я каждый день баранку, А вымачивал барашка я в вине. И жена не перлась спозаранку В маникюрнопедикюрный кабинет. Там она начальница отдела. Путин в телеке, я к телеку приник. Оторвал он нас с женой от дела Ведь хотели покупать парник, Но отложим. Всё, изгнали с раю! Карантин продлять мол не резон. Мы с женой застыли у сарая, Как застыл у шлюпки Робинзон. Быт состряпали со временем нехрупкий. Обжились. А думал, западня. Складки живота мне как зарубки, В память о счастливых этих днях.

