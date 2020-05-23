Самоизолировавшийся на даче Шнуров сравнил себя с Робинзоном Крузо

Москва, 23 мая. Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной форме рассказал о «райской» самоизоляции на даче, сравнив себя с Робинзоном Крузо, а свою жену — с Пятницей. Соответствующий пост он разместил у себя в Instagram.
Он сопроводил текст фотографией торса с жировыми складками, на которых отмечены последние месяцы, ставшие «зарубками в память о счастливых днях».
Музыкант сообщает, что на даче он замачивает «барашка в вине», размышляет над обустройством парника, а главное, ни он, ни жена никуда не торопятся по делам. В конце своего стихотворения Шнуров выражает сожаление, что эти дни скоро подойдут к концу.
«Но отложим. Все, изгнали с раю!
Карантин продлять мол не резон.
Мы с женой? Застыли у сарая,
Как застыл у шлюпки Робинзон.
Быт состряпали со временем не хрупкий
Обжились. А думал, западня.
Складки живота мне как зарубки,
В память о счастливых этих днях», — пишет Сергей Шнуров.
Не готов к рабочему сезону. Жизнь и так вполне налажена. Я сижу на даче Робинзоном И как Пятница моя жена. Быт состряпали со временем нехрупкий. Обжились. А думал, западня. Складки живота мне как зарубки, В память о счастливых этих днях. Как отметины на старом баобабе, Мне напомнят, и я запою: Было здорово и мне и моей бабе И сидели мы на даче, как в раю. Не крутил я каждый день баранку, А вымачивал барашка я в вине. И жена не перлась спозаранку В маникюрнопедикюрный кабинет. Там она начальница отдела. Путин в телеке, я к телеку приник. Оторвал он нас с женой от дела Ведь хотели покупать парник, Но отложим. Всё, изгнали с раю! Карантин продлять мол не резон. Мы с женой застыли у сарая, Как застыл у шлюпки Робинзон. Быт состряпали со временем нехрупкий. Обжились. А думал, западня. Складки живота мне как зарубки, В память о счастливых этих днях.
Ранее российский актер Алексей Шевченков вспоминал, как подрался с Сергеем Шнуровым на съемках фильма «Игры мотыльков» в 2003 году. Шевченков хотел познакомиться с музыкантом и, предварительно выпив водки, отправился к нему в гости. По словам актера, общение со Шнуровым не задалось и между ними завязалась пьяная драка, в результате которой музыкант разбил ему о голову бутылку шампанского. В итоге артистам удалось помириться.