National Interest рассказал о возрождении российского «Каспийского монстра»

Москва, 23 мая. Журналист Калеб Ларсон написал статью для The National Interest о разработке в России экраноплана «Чайка-2», назвав это возрождением «Каспийского монстра» времен холодной войны.

Он объясняет, что в экранопланах используется экранный эффект, возникающий при полете на очень малой высоте, который представляет собой набегающий поток между крыльями самолета и поверхностью, образующий «воздушную подушку».

Ларсон провел параллели с советским проектом «Лунь», который вызвал переполох в американской разведке, окрестившей экраноплан «Каспийским монстром».

Журналист отмечает, что «Чайка-2» разрабатывается в Центральном конструкторском бюро им. Алексеева в Нижнем Новгороде. «Новый каспийский монстр» предназначается для высокоскоростной перевозки пассажиров и грузов, в том числе в условиях низкой температуры. Как подчеркивает автор, это имеет огромное значение для РФ.

По словам Ларсона, на фоне таяния льдов, Арктика превращается в место, за присутствие в котором растет серьезная конкуренция. Он считает, что экранопланы с ракетным вооружением могут быть использованы в качестве сил быстрого реагирования для патрулирования российского Севера.

«Присутствие новых экранопланов может служить аргументом, чтобы находиться на достаточном расстоянии от этого региона во время конфликта», — отмечает автор публикации.

Ранее сообщалось, что создаваемые для «Чайки-2» авиадвигатели позволят разгонять гибрид корабля и самолета до 450 км в час, причем экраноплан будет способен двигаться не только по водной поверхности, но и по льду или ровной степи. Дальность хода «Чайки» достигает до 5 тыс. километров.

Военный аналитик Вадим Козюлин выразил уверенность, что российский экраноплан «Чайка-2» сможет проводить морские операции, которые будут неожиданностью для потенциальных противников РФ.