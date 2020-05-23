Украина, Британия, США и Эстония отказались участвовать в заседании СБ ООН по Крыму

Нью-Йорк, 23 мая. Представители Украины, Эстонии, Великобритании и США отказались участвовать в инициированном Россией заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму. Об этом говорится в опубликованном на сайте российского постпредства при организации заявлении.

Заседания по «формуле Арриа» не относятся напрямую к мероприятиям Совбеза ООН и подразумевают консультации с участием представителей общественности и неправительственных организаций. Такое заседание состоялось в ООН в четверг. На нем по видеосвязи выступили жители Крыма. Мероприятие прошло в продолжение состоявшегося 6 марта заседания, на котором отказались предоставить слово представителям полуострова.

«Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей «формуле Арриа» 21 мая (хотя мы от заседания 6 марта не уклонялись). Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму», — говорится в заявлении.

Также в заседании не участвовали представители Эстонии, США и Великобритании. Этим они нарушили сложившуюся в СБ ООН практику и «продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся», говорится в заявлении.

В постпредстве поздравили крымчан с «большим для них успехом» в Совбезе и пообещали последовательно добиваться того, чтобы не искажалась информация о происходящем в Крыму. Дипломаты подчеркнули, что для представителей западных стран было откровением услышать о побудивших жителей Крыма выбрать воссоединение с Россией причинах.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума, прошедшего после госпереворота на Украине. Этот акт, как подчеркивают в Москве, полностью соответствует всем международным нормам и Уставу ООН. Тем не менее Украина и покровительствующие ей западные страны отказываются признать реальность: Крым был, есть и всегда будет российским.