Лазарев признался, что разочаровался в карьере

Москва, 23 мая. Сергей Лазарев на съемках шоу «Однажды» на НТВ признался, что разочаровался в карьере певца. Выпуск программы выйдет в эфир 24 мая.

По словам Лазарева, он разочарован принципами составления хит-парадов, которые, как он отмечает, покупаются за деньги, а не формируются за счет объективной оценки качества произведений.

«Зачастую в хит-парадах мы видим не тех людей, которые действительно чего-то добились, а тех людей, которые заплатили больше денег, чтобы оказаться в этих чартах. Это ужасно», — говорит Лазарев.

Музыкант также посетовал, что многим представителям российского шоу-бизнеса не хватает чувства вкуса и чувства собственного достоинства.

Ранее Сергей Лазарев разместил у себя в Instagram необычную фотографию, которая удивила его поклонников. Певец предстал перед своими подписчиками лысым.

Недавно музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал, что стало причиной роспуска его лейбла MALFA. По словам Фадеева, все дело в «системном воровстве». Как рассказывает продюсер в собственном документальном фильме «Фадеев наносит ответный удар», менеджерский состав лейбла воровал все, что можно. Из студии пропадали камеры, оборудование и даже батарейки. Музыкальная империя, несмотря на колоссальный оборот, прекратила существование.