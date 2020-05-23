Немецкий политик предложил лечить россиян с коронавирусом в Германии

Берлин, 23 мая. Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер призвал открыть двери немецких больниц для больных COVID-19 россиян. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Если мы будем лечить у себя пациентов и из России, это будет сильный сигнал со стороны Европейского союза», — подчеркнул Кречмер.

Такой шаг он назвал само собой разумеющейся вещью.

«Мы пытаемся помочь всей Европе. И я считаю, нам нужно проявить солидарность и с Россией», — цитирует премьер-министра федеральной земли Саксония RT.

Германия принимает больных коронавирусом пациентов из других стран Евросоюза с марта. В ФРГ лечатся заболевшие COVID-19 из Франции и Италии. В Саксонии лечение прошли 14 пациентов из других стран. Регион также помогает в анализе тестов на коронавирус соседним Польше и Чехии.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций в период пандемии. Политик заявил, что, несмотря на ужасное прошлое и Вторую мировую войну, Россия готова взаимодействовать с новой Германией в духе доверия. Экс-канцлер подчеркнул, что такое нельзя переоценить.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире почти достигло 5,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 336 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 326 тысяч случаев, 3,2 тысячи человек скончались. Более 99 тысяч человек выписаны из больниц.