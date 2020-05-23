Названы фрукты и овощи, которые лучше есть с кожурой

Барселона, 23 мая. Испанские диетологи рассказали, кожурой каких фруктов и овощей не стоит брезговать, так как она полезна для здоровья.

По словам диетолога Бланки Салинас, разный цвет кожуры и мякоти свидетельствует о том, что у них разный состав.

«Кожура баклажана фиолетового цвета. Это свидетельствует о наличии антоцианов, а точнее, насунина, который обладает свойствами антиоксиданта», — говорит специалист.

Она подчеркивает, что кабачки тоже следует есть с кожурой, так как в ней содержится еще больше биоактивных веществ, чем в мякоти.

Салинас отмечает, что кожура цитрусовых содержит большое количество клетчатки и фенолов, которые восстанавливают клетки, поврежденные в результате окислительного процесса. Она советует протереть кожуру на терке и добавлять ее в десерты.

Диетолог Айтор Санчес напоминает, что картофель и батат содержат большое количество клетчатки и витаминов, которые также находятся в кожуре. Но он обращает внимание на то, что картофельная кожура зеленого цвета свидетельствует о наличии соланина — токсичного вещества, способного привести к отравлению.

Санчес и Салинас сходятся во мнении, что огурцы являются источником калия и витаминов В. Они также говорят, что кожура огурцов содержит полезный бета-каротин. Диетологи подчеркивают, что кожура манго содержит еще больше витаминов, чем его мякоть.

«Хотя есть кожуру манго может быть не очень удобно, в некоторых странах это обычная практика», — говорят специалисты.

Эксперты отмечают, что ворсистая кожура фруктов — абсолютно съедобная. Они рекомендуют есть киви и персики с кожурой, чтобы не терять значительную часть питательных веществ.

Ранее главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова отмечала, что абрикосы в большом количестве могут быть вредны. Она говорит, что эти фрукты богаты калием, магнием, кальцием, фосфором, железом и йодом. Однако не стоит употреблять более 300 граммов абрикосов в день, так как это может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта.