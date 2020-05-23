Названы виды туризма, которые будут популярны после пандемии

Пекин, 23 мая. Китайский специалист рассказал, какие виды туризма будут популярны в КНР после пандемии. Об этом сообщает издание Sohu.

После эпидемии большие перемены произойдут в индустрии здравоохранения и оздоровительного туризма. Появятся новые направления, повысится уровень осведомленности общества, будет непрерывно расти спрос на предметы медицинского назначения и станет более популярной традиционная китайская медицина.

Поэтому, чтобы привлечь как можно больше туристов, ориентироваться нужно будет не только на природные достопримечательности, но и на удобства для обеспечения всевозможных жизненных нужд, считает автор материала.

Также после эпидемии новые тенденции проявятся в индустрии спортивного туризма, богатые ресурсы для которого обеспечивают множество национальностей и огромная территория Китая. Вновь, после эпидемии получит развитие «красный» туризм.

Ночной туризм сильно пострадал от пандемии, но огромный рынок в этой сфере все еще существует. Основной тенденцией развития в этом направлении станет переход от наблюдения за ночными пейзажами к ночным турам, считает специалист.

Автор материала отмечает, что изменения произойдут и на рынке сельского туризма, который станет более здоровым и безопасным. Спрос на продукты сельского туризма после эпидемии резко возрастет, пишут в Sohu.

Большой популярностью также будет пользоваться природный туризм. Людям после сидения дома захочется на свежий воздух, и природные достопримечательности станут излюбленными местами у туристов.

Кроме того, динамику быстрого роста продолжит поддерживать образовательный туризм, подчеркивает автор материала. Виртуальный туризм, по его мнению, может стать полезным дополнением в условиях застоя на рынке.

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