Ученые выявили «гены стройности»

Москва, 23 мая. Ученые обнаружили «гены стройности», сообщает издание Der Standard. Как поясняют исследователи, речь идет об ALK-генах.

Ученые утверждают, что удаление этого гена у подопытных животных позволяло тем не только быстро сбрасывать вес, но и не набирать его при питании жирной пищей. Опыты показали, что мыши без ALK-генов имели меньше жировых отложений, чем остальные грызуны, даже если их физическая активность и рацион питания были абсолютно идентичными.

Однако ученые обнаружили неожиданную закономерность — у животных без ALK-генов появилось чрезмерное пристрастие к алкоголю. Также исследователи подчеркивают, что этот ген часто мутирует в организме, что может стать причиной возникновения онкологических заболеваний.

Ученые уже планируют дальнейшие исследования, чтобы выяснить, насколько эффективными окажутся ингибиторы ALK для борьбы с ожирением.

Недавно телеведущая и доктор Елена Малышева объясняла, почему пациенты с ожирением и диабетом входят в группу риска во время пандемии COVID-19. По ее утверждению, у этих людей инфекция протекает тяжелее всего. Малышева говорит, что жировые отложения становятся источником воспаления в организме, так как вирус «селится» именно в этих клетках.

Ранее американские и итальянские ученые разработали специальную диету, способную победить рак. Исследование проводилось на мышах, в результате чего грызуны избавились от раковых клеток. В основу системы питания исследователями были взяты низкокалорийные растительные продукты и витамин С. Отмечается, что им удалось достичь положительной динамики в раковых клетках с мутацией KRAS, что является самым сложным в терапии рака.