Развеян миф о наследственной любви к сладкому

Москва, 23 мая. Нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия развеяла миф о наследственной любви к сладкому и дала советы по преодолению зависимости.

По словам эксперта, нездоровая тяга к сладкому не связана с наследственностью, и гена сладкоежки не существует. Однако если во время беременности женщина ела очень много сладкого, то у ее ребенка какое-то время может сохраняться потребность сладостях.

Хвингия отметила, что сформироваться зависимость от сладкого может во взрослом возрасте. Большую роль в этом играют так называемые якоря.

«В нейролингвистическом программировании есть система якорения. Например, когда происходит что-то хорошее, мы кладем руку на плечо, и это состояние фиксируется. Каждый раз, когда будет происходить какая-нибудь «бяка», вы кладете руку на плечо и вспоминаете то хорошее состояние. Примерно по такому же принципу мозг якорит приятное», — цитирует нейропсихолога радио Sputnik.

В качестве примера Хвингия привела съедаемые в плохом настроении шоколадки и пирожные, которые «помогают» сконцентрироваться.

«Мозг запоминает эти реакции, эти якоря, поэтому у людей появляется потребность в сладком», — предостерегла специалист.

Подобную зависимость можно уменьшить. Делать это следует постепенно и осторожно, так как резкий и полный отказ от сладкого будет серьезным стрессом для организма и может сделать только хуже, подчеркнула Хвингия.

Ранее врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина заявила, что сладости и выпечка снижают иммунный ответ организма, сообщает RT. Она отметила, что период самоизоляции — не время для диет и экспериментов. Однако конфеты и булочки Шарошкина советует заменить фруктами, так как они содержат витамины и клетчатку.