Daily Mail предсказало возвращение в моду «уродливых» сандалий

Москва, 23 мая. Журналисты Daily Mail предсказали возвращение в моду «уродливых» сандалий. По их мнению, закрытые на самоизоляции люди вновь начинают отдавать предподчтение ортопедической, удобной обуви.

По данным издания, продажи новой модели прозванных в Сети «уродливыми» сандалий-сланцев Birkenstocks на сайте ретейлера John Lewis выросли на 44% за время карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса. Другие интернет-площадки также фиксируют увеличение спроса с начала марта.

Стилисты отмечают, что причина, по которой клиенты вновь начали покупать ортопедические сандалии, — их удобство. Повышение спроса также связывают с вынужденной самоизоляцией и постоянным нахождением дома.

Бренд Birkenstocks в апрелее выпустил новую люксовую линию сандалий Birkies. Их стоимость составляет порядка 26 тыс. рублей. Сандалии из обычной линейки обходятся в 5 тыс. рублей.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 5,2 млн человек. От коронавируса погибло более 339 тыс. человек.

Большинство стран ввели карантин: были закрыты все магазины, за исключением продуктовых, отменены все развлекательные мероприятия, люди ограничены в передвижении. На сегодняшний день многие начинают постепенно ослаблять ограничения, постепенно выходя из режима самоизоляции.