Пригожин поддержал Тарзана, призвавшего власти помочь артистам

Москва, 23 мая. Во время пандемии коронавируса самыми уязвимыми оказались артисты, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, в том, что представители шоу-бизнеса не получают поддержки в условиях пандемии, виноваты сами звезды, привыкшие выставлять напоказ красивую жизнь.

Ранее супруг певицы Наташи Королевой, бодибилдер и танцовщик Сергей Глушко (Тарзан) пожаловался на отсутствие денег во время карантина. По его мнению, помимо помощи пенсионерам и медикам государству стоит подумать и над поддержкой артистов, так как они еще не скоро смогут выступать.

«Я не могу оценить заявление Тарзана, но в том, что практически все музыканты остались без средств к существованию, я с ним согласен. У многих сложилось такое впечатление, что артисты — жирующие люди, которые чувствуют себя лучше всех. Но на самом деле это не так», — отмечает Иосиф Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что пандемия ударила не только по селебрити, но и по всем людям, связанным с искусством: частным коллективам, оркестрам, танцовщикам и т. д.

«Когда артист становится брендом, он не работает один: его окружает огромное количество людей, от менеджеров и продюсеров до музыкантов, которые играют с исполнителем. Это огромная творческая команда 30-40 человек, где все кушать хотят», — говорит Пригожин.

По его словам, в течение нескольких месяцев артист может делиться средствами из своего кармана, однако их ресурсы в итоге истощаются.

Ранее блогер Лена Миро обрушилась с критикой на Тарзана, пожаловавшегося на нехватку денег в период самоизоляции из-за коронавируса. Она предложила популярному артисту, который завидует пенсионерам, пойти работать на стройку. Она напомнила шоумену, какая пенсия у врачей и учителей, работавших не покладая рук десятки лет.