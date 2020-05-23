Малышева назвала людей с самой высокой смертностью от COVID-19

Москва, 23 мая. Люди с ожирением и диабетом входят в группу риска при коронавирусе, заболевание у них протекает тяжелее и выше риск смерти. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире шоу «Жить здорово!».

Малышева обратила внимание на тот факт, что люди с избыточным весом начинают задыхаться при минимальных физнагрузках.

«Жир в животе поднял все вверх. Вам и так тяжело. А если сюда присоединилась инфекция, то вам невыносимо, потому что жир девать некуда. При лечении пневмоний и респираторного дистресс-синдрома это самое тяжелое течение коронавирусной инфекции», — подчеркнула теледоктор.

Врач-иммунолог Андрей Продеус добавил, что при сахарном диабете значительно снижается активность иммунных клеток.

«К сожалению, сахар, который у всех людей с ожирением находится в крови, царапает сосуды и вызывает повсеместное воспаление. Легкие поджаты, в организме идет воспаление, клетки беззубы, а тут тебе коронавирус. У этих людей самая высокая смертность», — заявила Малышева.

Ранее директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева в интервью RT подтвердила, что люди с эндокринопатиями входят в группу риска при заражении коронавирусом. Речь идет о пациентах «с системными поражениями, с сахарным диабетом (СД), полиорганными нарушениями», болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями. По ее словам, «смертность таких пациентов в условиях нынешней пандемии в два-четыре раза выше, чем у здоровых людей».

Ранее 22 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия вышла на плато по распространению коронавирусной инфекции, передавали «Известия».