Медведчук раскритиковал Зеленского за год бездействия на посту президента

Киев, 23 мая. Владимир Зеленский за год в должности президента Украины не сумел урегулировать конфликт в Донбассе и не смог вывести страну из экономического кризиса, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Политик заявил, что Зеленский заслуживает «исключительно отрицательной оценки» за год своего президентства.

«Если мы будем характеризовать отдельные направления политики господина Зеленского, который получил всю полноту власти, как в парламенте, так и в правительстве, которое он уже неоднократно поменял, то мы можем сделать выводы, что никаких существенных результатов по измененной ситуации в стране не произошло», — подчеркивает Медведчук.

По его словам, это прежде всего касается мирного урегулирования в Донбассе, а также создания условий для выхода страны из тяжелой экономической ситуации.

«Потому что он не пошел на радикальные изменения экономического курса в стране, он не смог предложить ту модель экономического развития, которая могла бы исправить ситуацию экономического кризиса, который развивался еще при господине Порошенко», — заявил украинский политик.

Медведчук отмечает, что ситуацию с массовым закрытием десятков тысяч предприятий в стране еще и усугубила ситуация с коронавирусом.

Ранее председатель политсовета ОПЗЖ отмечал, что Международный валютный фонд будет продолжать оказывать давление на власти Украины и «доить их, как дойную корову», чтобы добиться своих целей. Медведчук подчеркнул, что несмотря на критическую ситуацию с украинской экономикой, МВФ цинично продолжает политику давления и уничтожения народа Украины.