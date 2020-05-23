Посольство РФ раскрыло истинные помыслы Госдепа, борющегося с «дезинформацией» Москвы

Вашингтон, 23 мая. В российском посольстве в Вашингтоне раскрыли истинные помыслы Госдепа США, который якобы борется с «дезинформацией» Москвы в сфере здравоохранения.

Американское внешнеполитическое ведомство опубликовало информацию о гранте на «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения» 21 мая. На эти цели Госдеп выделит 250 тысяч долларов.

«Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из госдепа. Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы – и Россия и США — теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага. На него предполагается возложить вину — полностью или частично – за недоработки собственных властей», — отметили в посольстве РФ.

Дипломаты считают, что «влиятельные русофобские силы» в госаппарате США «работают по своей программе» и никогда не прекращают деструктивной деятельности, не обращая внимания на исходящие от главы государства сигналы.

В посольстве напомнили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре накануне Дня Победы акцентировали историческую значимость союзнических отношений и подчеркнули, что страны «способны многого добиться в решении острых проблем современности», в том числе в противодействии эпидемиям.

Тем не менее, в дипмиссии отметили, то если «от коронавируса руки отмыть можно, от русофобии – нельзя». В посольстве напомнили, что американские читатели были дезинформированы о призывах не мыть руки, якобы распространяемых российскими СМИ.

«Хотели бы задать риторический вопрос. Не полезнее было бы направить эти 250 тысяч долларов на помощь нуждающимся странам, на спасение чьих-то жизней?» — заключили в дипмиссии.

Ранее газета «Известия» сообщила, что демократы из палаты представителей конгресса США обратились к Трампу с требованием детально разъяснить причины решения направить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии. К настоящему моменту число зараженных во всем мире почти достигло 5,2 миллиона человек, более 336 тысяч человек погибли. В России зафиксировано более 326 тысяч случаев COVID-19, скончались 3,2 тысячи человек.