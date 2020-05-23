Украинский министр пригрозил жителям Донбасса с российскими паспортами «утилизацией»

Киев, 23 мая. Часть жителей Донбасса с российскими паспортами уедут в Россию, часть — отправится на войну в Сирию, такой прогноз на случай проведения местных выборов в регионе сделал министр по вопросам реинтеграции Украины Алексей Резников.

По его словам, жители Донбасса, являющиеся гражданами РФ, могут оставаться, однако у них не будет возможности принимать участия в выборах.

«Кто-то уедет в Россию на свою новую родину, кто-то — в Сирию на утилизацию. Кто не захочет уезжать — могут оставаться, но возникнет вопрос, смогут ли они принимать участие в выборах, поскольку украинский закон является понятным: иностранные граждане не могут избираться в органы власти», — заявил Резников.

Министр по вопросам реинтеграции подчеркивает, что если граждане скроют наличие российского паспорта, то вскоре это выяснится, и они лишаться депутатского мандата.

Отмечается, что уже более 200 тыс. жителей Донбасса воспользовалось возможностью получить российское гражданство.

Резников также отмечал, что Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там состоялись местные выборы. Заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Александр Корниенко ранее заявлял, что выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса должны пройти в одно время с местными выборами, которые запланированы на 25 октября.