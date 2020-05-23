Галкин спародировал Литвинову и рассказал об «ужасах самоизоляции» для женщин

Москва, 23 мая. Шоумен Максим Галкин в образе актрисы Ренаты Литвиновой рассказал, какие «ужасы» принесла российским женщинам самоизоляция. Самым страшным оказалось быть «запертой» в квартире с одним мужчиной.

На своей странице в Instagram Галкин опубликовал пародию на Литвинову.

«Как страшно жить нам, женщинам, в этой самоизоляции. Никакого разнообразия! С каким мужиком заперли — с тем и живи. У меня подруга есть, Любка. У нее восемь любовников было до карантина. Представляете, какие финансовые потери? Это вам не то, что нефть упала…», — начал комик.

В пародийном ролике Галкин, как передает Пятый канал, рассказал о злоключениях той самой «подруги Любки», у которой из-за режима самоизоляции возникли проблемы и с любовником, и с мужем.

Поклонники пришли в восторг от новой шутки пародиста.

«Радует, когда люди балдеют и от этого радуется море людей», — пишет пользователь под ником kokina4408.

«Ну как же бесподобно! Вы потрясающий и неповторимый в своем творческом пути», — добавила musicvita3.

«Не успела включить звук, уже поняла, что Литвинова. Даже по взгляду. Макс, ты гений», — отметила miya9191.

Днем ранее Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой снял клип, который посвятил проблеме сохранения фигуры в условиях карантина. Демонстрируя кадры перекуса у холодильника, он спел пародийсный кавер на «Арию Мистера Икс». Затем в клипе его герой занялся спортом и рассказал о трудностях жизни в условиях карантина.