Ученые нашли эффективный способ профилактики сердечных заболеваний

Москва, 23 мая. Исследователи из Университета Ровира и Вирхилий в Испании и Гарвардской медицинской школы назвали эффективный способ избежать сердечных заболеваний.

Они подчеркивают, что омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся рыбе и пищевых добавках, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря их полезным свойствам укрепляется сердечная мышца.

В исследовании приняли участие более 26 тыс. женщин со средним возрастом 53 года. У них были взяты образцы крови на определение содержания липопротеинов — белков,содержащих различные вещества, в том числе триглицериды и холестерин. Также среди участниц был проведен опрос, чтобы выявить, как часто они питались рыбой и употребляли пищевые добавки с омега-3.

Итоги исследования показали, что омега-3-ненасыщенные кислоты способствуют профилактике сердечно-сосудистых недугов. Частое употребление продуктов с омега-3 сокращает количество триглицеридов и крупных частиц липопротеинов в организме.

Ранее главврач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников объяснил, в каких случаях пациентам, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, стоит вызывать скорую помощь. Доктор также подчеркнул, что некоторые препараты, которые привыкли принимать дома сердечники, могут нанести вред здоровью.