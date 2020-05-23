Белорусский боец UFC показал, как борется с COVID-19 с помощью огнемета

Вашингтон, 23 мая. Белорусский боец, бывший чемпион UFC Андрей Орловский опубликовал видео, в котором показал, как с помощью огнемета «защищается» от коронавируса. Записью спортсмен поделился на своей странице в соцсети Instagram.

На видео боец пользуется огнеметом, стоя на улице одного из городов США. В подписи к записи он отмечает пользу устройства в борьбе с COVID-19.

«Если любимая жена купит эту игрушку, тогда я смогу поджарить COVID-19», — говорится в подписи к ролику.

Орловский также назвал огнемет неплохим средством для социального дистанцирования. В то же время боец не забывает о средствах индивидуальной защиты об инфекции - на записи он находится в маске.

Ранее менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что президент РФ Владимир Путин пообещал лучшие условия для лечения отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова. Его ранее госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией. По словам Хабиба Нурмагомедова, состояние его отца очень тяжелое из-за вызванных пневмонией осложнений на сердце.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире почти достигло 5,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 336 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 326 тысяч случаев, 3,2 тысячи человек скончались. Более 99 тысяч человек выписаны из больниц.