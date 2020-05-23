Глава Пентагона посетовал, что кораблей ВМС США не хватит для противостояния России

Вашингтон, 23 мая. ВМС США будет недостаточно 355 кораблей для решения всех своих задач, в частности, противостоянию России и Китаю, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По словам Эспера, в настоящее время ведомство занято реализацией плана президента Дональда Трампа по увеличению ВМС страны до 355 кораблей. Сейчас у Штатов — менее 300 готовых к выполнению задач боевых кораблей.

«Я хочу быть уверенным в том, что в будущем у нас будут ВМС, способные противостоять Китаю или же, если это потребуется, победить его. Я думаю, что 355 кораблей будет мало», — заявил глава оборонного ведомства в интервью журналисту Хью Хьюитту.

Эспер отметил, что Штатам «нужен более многочисленный флот». Отличия должны быть и по составу: в будущем, по его словам, в ВМС США будет больше небольших надводных кораблей и подлодок.

«Нам нужно быть уверенными, что мы справимся с почти сопоставимыми с нами морскими державами, такими как Китай или Россия», — подытожил министр обороны США.

Отметим, ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВМФ России уступает ВМС США по количеству кораблей, однако превосходит американцев в качестве судов. По его словам, у России есть козырь, например, малые ракетные корабли, которых, скорее всего, нет ни у одного флота. Эти суда могут охранять берега, а их крылатые ракеты «Калибр» не уступают американским «Томогавкам».

Кроме того, по словам эксперта, все новые российские суда и подлодки, построенные на предприятиях ОСК, оснащены пусковыми установками для гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон». Леонков отметил, что США не рассчитывают в ближайшем будущем обзавестись комплексами, способными остановить эти ракеты.