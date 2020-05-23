Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Глава Пентагона посетовал, что кораблей ВМС США не хватит для противостояния России

41
0 Оставить комментарий

Глава Пентагона посетовал, что кораблей ВМС США не хватит для противостояния России

Вашингтон, 23 мая. ВМС США будет недостаточно 355 кораблей для решения всех своих задач, в частности, противостоянию России и Китаю, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По словам Эспера, в настоящее время ведомство занято реализацией плана президента Дональда Трампа по увеличению ВМС страны до 355 кораблей. Сейчас у Штатов — менее 300 готовых к выполнению задач боевых кораблей.

«Я хочу быть уверенным в том, что в будущем у нас будут ВМС, способные противостоять Китаю или же, если это потребуется, победить его. Я думаю, что 355 кораблей будет мало», — заявил глава оборонного ведомства в интервью журналисту Хью Хьюитту.

Эспер отметил, что Штатам «нужен более многочисленный флот». Отличия должны быть и по составу: в будущем, по его словам, в ВМС США будет больше небольших надводных кораблей и подлодок.

«Нам нужно быть уверенными, что мы справимся с почти сопоставимыми с нами морскими державами, такими как Китай или Россия», — подытожил министр обороны США.

Глава Пентагона посетовал, что кораблей ВМС США не хватит для противостояния России

Отметим, ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВМФ России уступает ВМС США по количеству кораблей, однако превосходит американцев в качестве судов. По его словам, у России есть козырь, например, малые ракетные корабли, которых, скорее всего, нет ни у одного флота. Эти суда могут охранять берега, а их крылатые ракеты «Калибр» не уступают американским «Томогавкам».

Кроме того, по словам эксперта, все новые российские суда и подлодки, построенные на предприятиях ОСК, оснащены пусковыми установками для гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон». Леонков отметил, что США не рассчитывают в ближайшем будущем обзавестись комплексами, способными остановить эти ракеты.

Новости партнеров

Источник: hughhewitt.com
Новости партнеров