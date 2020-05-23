Врач рассказала, от чего зависит скорое возвращение к нормальной жизни

Москва, 23 мая. Чем больше люди будут встраиваться в условия жизни во время пандемии коронавируса, тем быстрее общество вернется к нормальному образу жизни, считает главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко.

«Для того, чтобы предотвратить серьезные проблемы, мы должны научиться жить немного в других условиях, они несложные», — говорит Лысенко.

Медик призвала обратить внимание на жителей государств, которые первыми столкнулись с эпидемией COVID-19.

«Они носят маски и без коронавируса, когда понимают, что нездоровы и могут подвергнуть опасности людей, которые находятся рядом с ними», — отмечает главврач московской больницы.

Марьяна Лысенко подчеркивает, что люди прежде всего защищают не себя, а окружающих. По ее мнению, нам нужно приобщаться к этой культуре, учитывая тот факт, что вирус останется сосуществовать с нами.

Также специалист отметила важность сохранения масочного режима и социального дистанцирования, особенно в общественных местах.

Недавно стало известно, что две пациентки старше 100 лет были выписаны из городской клинической больницы №52 после успешного лечения коронавируса. Одна из выписанных пациенток недавно отметила 101-й день рождения, и имеет, кроме коронавируса, целый ряд сопутствующих заболеваний. Вылечить коронавирус удалось благодаря сложной схеме терапии.