Пандемию коронавируса назвали «отрезвляющим душем» для человечества

Москва, 23 мая. Пандемия коронавируса стала для человечества настоящим отрезвляющих душем после свободных от глобальных катаклизмов десятилетий, заявил главный редактор сайта Carnegie.ru Московского центра Карнеги Александр Баунов.

В интервью «Ленте.ру» Баунов отметил, что благодаря тому, что последние десятилетия человечеству не приходилось сталкиваться с глобальными катаклизмами и мировыми войнами, оно стало придавать слишком большое значение некритическим процессам.

В этом плане пандемия COVID-19 стала для человечества «настоящим отрезвляющим душем».

«Когда человечество столкнулось с действительно неожиданной и серьезной угрозой, требующей напряженных усилий, стало невозможно себе представить, чтобы мы вернулись к рассуждениям о том, что Европа погибнет от недавней волны мигрантов или о том, что миру нужно отказаться от самолетов... Все это рассыпается перед лицом реальной угрозы», — уточнил Баунов.

Отметим, ранее похожую точку зрения высказал психолог Павел Жавнеров. По его словам, сегодняшний кризис полезен для россиян, так как позволяет переосмыслить предыдущий опыт. Эксперт подчеркнул, что кризисная ситуация позволяет взглянуть на ситуацию по-новому. По его словам, предпринимателям необходимо ориентироваться на запросы клиентов, делая свой бизнес максимально полезным и удобным для клиентов.

Однако с ним не согласен психолог Евгений Фомин. По его мнению, после снятия ограничений из-за коронавируса может пошатнуться психологическое состояние людей. Несмотря на победу в борьбе с СОVID-19, стресс от пережитого уйдет не сразу. После пандемии коронавируса он предрек человечеству эпидемию психических расстройств.