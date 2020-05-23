Конгрессмены ждут от Трампа объяснений из-за отправки аппаратов ИВЛ в Россию

Вашингтон, 23 мая. Демократы из Палаты представителей США высказались в неодобрительном тоне об отправке в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает The Hill.

Группа конгрессменов направила президенту США Дональду Трампу письмо и потребовала объяснить причины отправки медицинского оборудования в Россию. Подписи под посланием оставили Нита Лоуви, Каролин Б. Малони, Стивен Линч, Джеймс Клиберн и председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель, который недавно выступал за введение новых санкций в отношении России.

Конгрессмены отметили, что «глубоко обеспокоены» информацией о предоставлении аппаратов ИВЛ на фоне того, что они требуются в США.

«Использование долларов американских налогоплательщиков для покупки и доставки аппаратов ИВЛ за границу не может и не должно использоваться для получения политической выгоды», — говорится в послании.

Конгрессмены ждут от Трампа объяснений отправки в Россию аппаратов ИВЛ до 4 июня.

Ранее военный самолет США С-17 приземлился в московском аэропорту Внуково-3 с 50 аппаратами искусственной вентиляции легких на борту. Всего США передаст в распоряжение российских медиков 200 единиц такого оборудования, которое поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Следующая партия из 150 аппаратов ИВЛ будет готова к отправке 26 мая. Их передадут в Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова в Москве.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире почти достигло 5,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 336 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 326 тысяч случаев, 3,2 тысячи человек скончались. Более 99 тысяч человек выписаны из больниц.