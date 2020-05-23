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Главный инфекционист Минздрава рассказала о силе второй волны коронавируса

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Главный инфекционист Минздрава рассказала о силе второй волны коронавируса

Москва, 23 мая. Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова.

По мнению специалиста, после нынешней пандемии большая часть жителей РФ выработает иммунитет к инфекции, а вирус ослабнет.

«Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет», — прогнозирует Малинникова.

Она отмечает, что согласно законам эпидемического процесса, вирус постепенно ослабевает. Инфекционист напоминает, что человечество уже сталкивалось с вирусами SARS и MERS, но сегодня они уже не вызывают серьезной заболеваемости.

Также специалист отметила, что большое значение перед второй волной коронавируса имеет определение антител к коронавирусу.

«Так мы определяем уровень иммунной прослойки населения на сегодня. Нам необходимо проводить эти тесты, чтобы в дальнейшем понимать, сколько и кому необходимо вводить вакцины, какую роль сыграет вакцинация», — объясняет Малинникова.

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил вторую волну заболеваемости коронавирусом в стране осенью. Глава государства отметил, что Россия должна иметь в виду эти данные и быть готова к такому развитию событий. При этом он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране в целом стабилизируется.

Главный инфекционист Минздрава рассказала о силе второй волны коронавируса

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Источник: Парламентская газета
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