Гидрометцентр анонсировал потепление в Москве

Москва, 23 мая. Первые признаки потепления ожидаются в Москве уже 25 мая. Температура повысится до 15-17 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Первые проблески повышения температуры можно ожидать в понедельник. Тогда температура повысится до 15-17 градусов тепла», — прогнозирует синоптик.

Как отмечала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, уже вторую неделю показатели в Москве отстают от нормы, в среднем разрыв составляет 3-5 градусов, а в последние сутки термометры показали на 8 градусов холоднее.

По словам Вильфанда, даже потепление 25 мая ниже климатической нормы примерно на 3 градуса.

«Но это уже «поприличнее» с точки зрения майской погоды», — говорит научный руководитель Гидрометцентра.

Согласно данным Гидрометцентра, в субботу днем в Москве ожидается до 8-10 градусов тепла, в воскресенье — 10-12 градусов тепла.

Также Роман Вильфанд отмечал, что в Центральной России температура в ближайшие дни будет на 6-7 градусов ниже нормы, затем отклонение сократится до 2-3 градусов, но вскоре снова похолодает. По его прогнозу, в ближайшие дни будет наблюдаться переменная облачность, а также возможны небольшие осадки.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщала, что предварительный прогноз на июнь в России очень благоприятный.