В Киеве назвали США виновниками «потери» Крыма

Киев, 23 мая. В 2014 году Украина потеряла Крым потому, что США потребовали от Киева не применять оружие, и тем самым позволили России его забрать, заявил заместитель главы Секретариата президента Украины времен Виктора Ющенко Александр Чалый.

В эфире телеканала «1+1» Чалов рассказал, что когда начали развиваться события 2014 года, США рекомендовали украинским политикам «ни в коем случае не применять военную силу».

«Но я знаю политиков, которые руководили страной в 2014 году, когда я спросил: «Что же это было, когда вы так призывали к миру, а теперь вы таким образом воюете с агрессором?». Они отвечают: «Потому что нас просила Америка». И это правда, очень легко подтвердить записями, если мы поднимем архивы МИД того периода», — сообщил политик.

Еще один участник дискуссии, председатель Одесской облгосадминистрации Игорь Палица, заявил, что в 2014 году Александр Турчинов отказался препятствовать «захвату» Крыма.

«Руководитель военно-морскими силами Крыма Сергей Гайтук сообщает в штаб Турчинову: «Мы локализировали все 100 человек, наши снайперы на позициях, дайте нам команду, мы по телефонам определили 19 генералов украинской армии, которые на связи с Россией, мы всех можем локализировать, дайте команду». Команда была — не трогать. Не было никакой армии, никакого военного конфликта не было, было желание дать разгореться этому огню», — заявил Палица.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова. Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.

Однако до сих пор Киев считает Крым своей, но якобы «временно оккупированной» территорией, и продолжает нападки на политических и общественных деятелей, которые не поддерживают его позицию о статусе полуострова.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заметил, что именно Украина своими действиями открыла путь к референдуму в Крыму, поэтому в утрате региона «украинцам некого винить, кроме себя», передавали «Известия».