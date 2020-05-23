Туктамышева назвала плюсы самоизоляции

Москва, 23 мая. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выделила положительные стороны режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Об этом она рассказала во время прямого эфира в Instagram-аккаунте Олимпийского комитета РФ.

Чемпионка мира и Европы 2015 года говорит, что не привыкла жить в одиночестве, но «на карантин села одна».

«Мне это помогло лучше понять себя», — подчеркивает Туктамышева.

Она отмечает, что ей важно не бояться находиться дома в одиночестве.

«Для меня это шаг к своему какому-то развитию. Считаю, что карантин мне большой плюс дал», — объясняет фигуристка.

Туктамышева признается, что не следит за новостями в мире. По ее словам, так ей легче преодолеть непростой период.

«Мне так легче, чтобы я была немного отстраненной от этого всего», — резюмировала спортсменка.

Ранее Елизавета Туктамышева пошутила на тему тренировок в условиях пандемии коронавируса. Она опубликовала фрагмент из собственного выступления в показательной программе в образе стюардессы, сообщает RT. Спортсменка сопроводила фотографию комментарием: «Я, когда объявили, что можно потренироваться на льду».

Недавно двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отмечал, что возрастной ценз в фигурном катании сегодня действительно волнует многих спортсменов. По его словам, некоторые фигуристы уже «убитые» и с поковерканной судьбой к 18–19 годам.