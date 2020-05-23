Пожаловавшемуся на нехватку денег Тразану предложили работу в такси

Москва, 23 мая. Российскому артисту Сергею Глушко, более известному как Тарзан, и его супруге Наташе Королевой предложили работу в такси после жалобы бодибилдера на нехватку денег из-за пандемии коронавируса. Соответствующее предложение написал представитель компании «Ситимобил» Георгий Лобушкин на своей странице в Facebook.

Ранее Тарзан заявил, что пандемия сильно ударила по семейному бюджету, и его семья столкнулась с нехваткой денег.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем», — заявил он.

Лобушкин назвал такое «выступление Тарзана» печальным.

«Мы, как компания, которая сейчас все силы бросила на борьбу с коронавирусом и его последствиями, с большим сочувствием отнеслись к артисту в непростой ситуации. Сегодня мы оперативно обсудили с нашими партнерами эту ситуацию и решили помочь в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королеву к «Ситимобил», — не без иронии написал Лобушкин.

При этом он добавил, что звездной паре помогут в ускоренном темпе пройти все необходимые процедуры, в том числе, оформление автомобиля в лизинг.

Подписчики Лобушкина оценили юмор, оставив массу комментариев под постом.

Так, Андрей Ходорченков попросил представителя такси пожалеть своих пассажиров.

«Если не будет просить чаевые в трусы, то не вижу проблем», — ответил ему Лобушкин.

«Тарзапортация, к концу поездки он останется в плавках», — добавил пользователь Kirill Peysikov.

Александра Маянцева поинтересовалась, является ли этот текст троллингом Тарзана.

«Нет, если совсем тяжело, то поможем, чем сможем. Не бросать же парня», — ответил Лобушкин.

Отметим, ранее жалобы Тарзана на нехватку денег раскритиковала блогер Лена Миро. Ее шокировало заявление бодибилдера, который, как и многие артисты, до эпидемии «лупил бабло с выступлений», жил на широкую ногу, скупал особняки и «жрал за пятерых». Миро напомнила, какая пенсия у врачей и учителей, которые десятки лет работали не покладая рук. По мнению Миро, Глушко может пойти работать на стройку, доставщиком продуктов, санитаром в больницу.